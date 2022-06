Friedensdemonstration am 2. Juli in Berlin

Wichtige Demonstration - Aufruf mit Illusionen

Am 2. Juli findet in Berlin eine Friedensdemonstration statt, zu der inzwischen über 100 Organisationen der Friedensbewegung aufrufen, auch DKP und Linkspartei sind dabei. MLPD, Jugendverband REBELL und Internationalistisches Bündnis beteiligen sich aktiv an der Demonstration. Sie haben aber den Aufruf nicht unterzeichnet.

Von fh