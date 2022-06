Jetzt für Lohnnachschlag kämpfen!

„Zielinflation“ oder Reallohnausgleich?

Gestern hat der IG-Metall-Vorstand seine Empfehlung für die im Herbst anstehende Tarifrunde für die 3,9 Mio. Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie gegeben: Sieben bis acht Prozent. Am 30. Juni sollen die bezirklichen Tarifkommissionen ihre Forderung aufstellen, über die der Vorstand dann am 11. Juli entscheiden will. Und zwar genau sieben Tage nach dem ersten Treffen der von Bundeskanzler Scholz ins Leben gerufenen „konzertierten Aktion“ zur Einbindung der Gewerkschaften in die neue Burgfriedenspolitik.

Von gp