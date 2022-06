40 Jahre MLPD und Enthüllung einer Karl-Marx-Statue – Feierlichkeiten vom 26. bis 28. August!

Ein dreitägiges Jubiläumswochenende wird rund um das Willi-Dickhut-Haus in Gelsenkirchen, An der Rennbahn / Schmalhorststraße / Industriesstraße vom 26. bis 28. August, Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, stattfinden.

Es wird ein Fest für Freunde, Nachbarn, für die ganze Familie. In mehreren Stationen kann man sich selbst ein Bild von der Arbeiterpartei für den echten Sozialismus machen. Beim Konzert am Samstagabend kann man mit dem Jugendverband REBELL dessen 30. Geburtstag kräftig feiern! Neben der Enthüllung der Karl-Marx-Statue wird es noch ein vielfältiges, spannendes und interessantes Programm geben. Der Festakt mit Einweihung einer Marx-Statue neben der Lenin-Statue als Namensgeber der MLPD bildet den Auftakt am Samstag, 17 Uhr.

Am 20. Juni 2020 wurde in Gelsenkirchen eine Statue des Revolutionärs Lenin aufgestellt. Nun ist es soweit: Karl Marx kommt nach Gelsenkirchen! Der Bildhauer Rainer Günther hat die Statue passend zur Lenin-Statur hergestellt. Damit sind beide Namensgeber der MLPD vor der Parteizentrale vereint.

Weiteres Programm

Am Freitag, um 18 Uhr, findet eine Großveranstaltung mit Vertretern des Zentralkomitees der MLPD statt: „MLPD - die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus!“ Dazu gibt es Gesprächsrunden mit Revolutionären aus aller Welt. Ebenfalls am Freitag, um 20 Uhr, gibt es eine musikalische Reise durch 40 Jahre MLPD. Am Samstag gibt es ab 11 Uhr eine internationale Kunsthandwerksmesse von People to People. Um 17 Uhr findet der Festakt mit Einweihung der Karl-Marx-Statue statt. Ab 20 Uhr feiert der Jugendverband REBELL sein 30-jähriges Bestehen mit einem Konzert auf dem Josef-Büscher-Platz. Wer noch bei der Kleinkunstbühne mitmachen will, kann sich an oeffentlichkeit@mlpd.de wenden. Am Sonntag findet von 11 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt. Um 14 Uhr gibt es noch einmal die musikalische Reise durch 40 Jahre MLPD. Um 15 Uhr wird noch einmal die Großveranstaltung mit Vertretern des Zentralkomitees: „MLPD – die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus!“ stattfinden.

Neben diesen festen Terminen gibt es Tage der offenen Tür im Willi-Dickhut-Haus und im Willi-Dickhut-Museum. Immer zur ungeraden Stunde werden Führungen stattfinden. Wer sich für die MLPD und die Arbeiterbewegung interessiert, kann sich ins extra dafür eingerichtete Kino begeben: Schau dir Filme aus der Geschichte der MLPD und der Arbeiterbewegung an! Dazu gibt es eine Ausstellung über die MLPD in fünf Stationen.

Außerdem kann ein drittes Jubiläum begangen werden: Der Verlag Neuer Weg wird 50 Jahre alt! Deshalb öffnet er am Sonntag seine Türen mit Besichtigung der Druckerei in Essen, großem Lagerverkauf, Wein und Kunsthandwerk. Es wird einen Shuttle-Service geben.

Außerdem wird die Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG ihre Arbeit vorstellen – inklusive großem Literatur-Angebot!

Mittmach-Möglichkeiten für Kinder: Für Kinder stehen Angebote wie eine Kinderrallye, eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles vieles mehr auf dem Programm.

Natürlich wird auch das körperliche Wohl nicht zu kurz kommen: Neben Brathähnchen und Original Thüringer Rostbratwürsten wird es vegetarisches Essen, Eis, Kaffee und Kuchen, einen Bayerischen Biergarten, Popcorn, Crêpes vieles mehr geben.

Preise / Übernachtung

Die Teilnahme am Rahmenprogramm ist kostenlos. Wir freuen uns natürlich über Spenden! Die Eintrittspreise zu den Veranstaltungen betragen für die Diskussionsveranstaltungen: Normalpreis 4 Euro; ermäßigt 2,50 Euro. Das Konzert am Samstagabend: Normalpreis: 8 Euro; ermäßigt: 5 Euro. Die Filmvorführungen: Normalpreis 2 Euro; ermäßigt: 1 Euro. Der Besuch von allen hier nicht genannten Aktivitäten ist kostenlos.

Ein Wochenend-Ticket ermöglicht freien Eintritt zu allen Veranstaltungen: Normalpreis 15 Euro; ermäßigt 10 Euro; Soli-Preis: 25 Euro. Vorverkauf der Wochenendtickets bei den Ortsgruppen der MLPD: www.mlpd.de/mlpd-vor-ort. Übernachtungsmöglichkeiten im Zelt, Gemeinschaftsunterkunft, Bettenbörse oder Wohnmobil: All das ist möglich. Anmeldung: uebernachtung@mlpd.de / Zelten unter anderem im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen, Koststraße 8: Pro Person mit eigenem Zelt: Bis drei Jahre kostenfrei; bis zwölf Jahre 3 Euro; bis 17 Jahre 5 Euro; Erwachsene 6 Euro. Der Preis für einen Platz im Gemeinschaftszelt / bzw. in einer Gemeinschaftsunterkunft beträgt 2 Euro. Wohnmobilstellplatz: 8 Euro.

Nutzt zur Anreise das 9-Euro-Ticket! Für Jugendliche bis 17 Jahre und Geringverdiener gelten die ermäßigten Preise.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung