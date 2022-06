Auftritt Selenskyi auf dem G7-Gipfel in Elmau

Zur Stunde ist der ukrainische Präsident dem G7-Gipfel in Elmau per Video zugeschaltet. Er fordert erneut schnelle und umfangreiche Belieferung mit schweren Waffen. Bis Ende des Jahres will er den Krieg gegen Russland siegreich beendet haben. Zu Beginn des Gipfels gestern Abend erklärten US-Präsident Joe Biden und Gastgeber Olaf Scholz: „Uns eint der Blick auf die Welt, der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit." Mit dem, was die G7 wirklich eint, haben diese hohlen Phrasen nichts zu tun. Tatsächlich werden die G7 auf Elmau Milliardenzusagen an die Ukraine und weitere Sanktionen gegen Russland beschließen. Heute Nachmittag werden Beratungen mit den fünf Gipfel-Gastländern Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien stattfinden.