Rote Fahne News berichtete darüber.

Jetzt stellt sich heraus, dass dieser Preis für seine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens Er­doğan nicht reicht. In seinem wüsten reaktionären Hass auf den Freiheitskampf der kurdischen Bewegung kennt er keine Grenzen. In sei­ner Ab­schluss­erklä­rung zum Gip­fel am Don­ners­tag­nach­mit­tag forderte er die um­ge­hen­de Aus­lie­ferung von 73 „Ter­ro­ris­ten“ von Schwe­den. Diese 73 Menschen sind keine "Terroristen": Es sind in Schwe­den und Finn­land le­ben­de Kur­den so­wie An­hän­ger der re­li­giö­sen Fe­t­hul­lah-Gü­len-Be­we­gung.

In Schweden stieß es sofort auf Kritik und Protest, dass die Regierung das Memorandum unterzeichnet hat. Nun ließ Erdoğan verlauten, nur wenn Schwe­den sei­nen „Bei­trag“ leis­te, werde er dem Par­la­ment emp­feh­len, den NATO-Bei­tritt des Lan­des zu ra­ti­fi­zie­ren. Das Me­mo­ran­dum enthält eine Passage über ei­ne „Si­cher­heits­ko­ope­ra­ti­on“ mit der Tür­kei. Dar­in hei­ßt es, Finn­land und Schwe­den wür­den bei Aus­lie­fe­rungs­er­su­chen von Ter­ror­ver­däch­ti­gen „die von der Tür­kei be­reit­ge­stell­ten In­for­ma­tio­nen, Be­wei­se und Er­kennt­nis­se be­rück­sich­ti­gen“.

In Deutschland ist eine solche "Sicherheitskooperation" nur zu gut bekannt. Im Münchner Kommunistenprozess wurden zehn türkisch- und kurdisch-stämmige Revolutionäre zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten keine einzige Straftat begangen. Verurteilt worden waren sie nach den reaktionären Gesinnungsparagrapgen 129a/b. "Informationen, Beweise und Erkenntnisse" lieferte der türkische Geheimdienst und jahrelange faschistoide Überwachung und Bespitzelung der Angeklagten.