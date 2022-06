Fortschrittliches Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch – Reaktionäre protestieren

Am Montag, dem 27. Juni traten rund 2.400 Strafrechtsanwälte in England und Wales in den Streik, sie verlangen, dass die Regierung den Gebührensatz erhöht. Die Berufsvertretung Criminal Bar Association (CBA) fordert eine 25-prozentige Erhöhung der Gebühren, die Regierung bietet nur 15 Prozent mehr. Laut der CBA sind die Realeinkommen der Anwälte in den vergangenen 15 Jahren um mehr als ein Viertel gesunken. Deswegen gebe es auch aktuell viel zu wenige Strafrechtsanwälte, denn der Verdienst junger Strafrechtsanwälte liegt unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Gestreikt wird jetzt an ein bis zwei Tagen pro Woche.