„Gewerkschaften und Klassenkampf“ in türkischer Sprache

Es behandelt im ersten Teil „Die Entstehung der Gewerkschaften und ihre Bedeutung für die Arbeiterbewegung“. In Westdeutschland wurden die hoffnungsvollen Ansätze einer Einheitsgewerkschaft nach dem zweiten Weltkrieg von reformistischen Gewerkschaftsführern torpediert, ein bürokratischer Apparat aufgebaut, der in das kapitalistische System integriert wurde. Das widerspricht den grundlegenden Interessen der Millionen Mitglieder, die in ihrer Gewerkschaft eine Kampforganisation für ihre Arbeitsbedingungen und sozialen Interessen sehen. Bei allen Erfolgen bleibt der gewerkschaftliche Kampf um Reformen im Rahmen des Kapitalismus. Die Marxisten-Leninisten sind aktiv in diesen Kämpfen, zeigen aber gleichzeitig ihre Begrenztheit auf und führen sie als Schule des Klassenkampfs. Mit dem Ziel, die Millionen Gewerkschaftsmitglieder für den Kampf für den Sozialismus zu gewinnen.

Das erstmals 1973 im theoretischen Organ der MLPD, Revolutionärer Weg 11 und 12, erschienene und 1988 erweiterte Buch hat an Aktualität nichts verloren. Das Buch ist ein Lehrbuch zum Erlernen der Grundsätze der marxistisch-leninistischen Arbeit in den Betrieben und Gewerkschaften und gehört in die Hand jedes klassenbewussten und revolutionären Arbeiters.

Angesichts der Notwendigkeit, heute selbstständige Streiks für einen Lohnnachschlag vorzubereiten, auszulösen und in Verbindung mit dem aktiven Widerstand gegen die Gefahr eines Dritten Weltkrieges zu führen, gibt das Handbuch eine grundsätzliche Anleitung. In dem Kapitel VI/2 heißt es unter anderem: „Die Höherentwicklung des Klassenkampfs über den Kampf um Reformen hinaus kann nur erfolgen durch die Organisierung von selbständigen Kämpfen, ausgehend von ökonomischen Streiks zu politischen Streiks, von politischen Kundgebungen zu Massendemonstrationen in Verbindung mit politischen Massenstreiks. Solche Kämpfe können nur unter Führung einer revolutionären Arbeiterpartei geführt werden.“

Die Übersetzung des Buches ins Türkische schafft gute Bedingungen, türkische Kolleginnen und Kollegen mit der Linie der MLPD bekannt zu machen, die Einheit unter den Arbeiterinnen und Arbeitern herzustellen und zu festigen.

Die türkische Ausgabe des Buches ist im People-to-People-Webshop zu beziehen