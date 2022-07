Khartum: Tausende fordern Zivilregierung

Im bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaat New South Wales (NSW) streiken am 30. Juni erstmals die Lehrerinnen und Lehrer sowohl der staatlichen als auch der katholischen Schulen gemeinsam für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Grob geschätzt beteiligen sich 90.000 Lehrkräfte am Streik und vielen Demonstrationen. In Sydney waren 20.000 Lehrer auf der Straße. Rund 550 Schulen blieben ganz geschlossen, rund 1.000 teilweise. Der Streik richtet sich gegen die Deckelung der Lohnerhöhung (3 Prozent), gefordert wird eine Lohnerhöhung über der Inflationsrate. Sie beklagen überfüllte Klassen, Personalmangel und Stress.