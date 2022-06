Madrid: "Weder Putin noch NATO!"

Am Sonntag demonstrierten in Madrid mehrere tausend Menschen gegen den NATO-Gipfel, der ab Mittwoch in Madrid stattfindet. Eine Demonstration am Donnerstag war "aus Sicherheitsgründen" verboten worden. Auf einem großen Transparent stand in zahlreichen Sprachen "Weder Putin noch Nato!". Außerdem forderten die Demonstranten die Schließung der US-Militär-Stützpunkte in Spanien und wandten sich entschieden gegen die Steigerung der Militärausgaben. Zahlen über die Beteiligten schwanken zwischen 1.500 und 5.000.