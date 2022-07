Meinung zur Studie „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“

Ich habe sie in kürzester Zeit regelrecht verschlungen. Sie ist sehr informativ und analytisch tiefgehend, hat einen sehr perspektivischen Blick und ist zugleich gut verständlich. Als Moderator der Montagsdemo in Dresden war sie mir bereits letzten Montag bei der Kundgebung eine sehr große Hilfe für die Bewusstseinsbildung und für die Entwicklung des aktiven Widerstands gegen einen Dritten Weltkrieg. Sie bringt überzeugende Argumente und entwickelt eine gute Polemik und ist in Inhalt und Methode eine hervorragende Anleitung sich weiter selbständig zu befassen.