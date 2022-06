Solidaritätserklärung der MLPD Berlin-Mitte–Spandau

„Nein“ zu Faschistinnen-Aufmärschen vor der Friedensstatue

Die MLPD Berlin- Mitte–Spandau hat anlässlich regelmäßiger genehmigter Aufmärsche japanischer Faschistinnen vor der Statue, die an die „Trostfrauen“ im Zweiten Weltkrieg erinnert¹, den folgenden Brief an die Frauen des Koreaverbands und der AG Trostfrauen geschrieben: