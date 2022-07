Novartis plant die Vernichtung von 1400 Arbeitsplätzen

Die ukrainische Regierung distanziert sich von Äußerungen ihres Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk. Dieser ist ein offener Anhänger des früheren ukrainischen Faschisten-Führers Stepan Bandera. Nun geht es der reaktionären ukrainischen Regierung nicht um eine Distanzierung vom Faschismus. Sie hatte ja kein Problem damit, das faschistische Asow-Regiment offiziell in die Armee einzugliedern. Als störend hat sich die Verherrlichung Banderas für das reaktionäre Bündnis mit Polen erwiesen. Bandera ist nicht "nur" für den Mord an Hunderttausenden Juden verantwortlich, sondern auch für Massaker an Polen. Herr Melnyk hatte entschuldigend erklärt, es habe ja auch Massenmorde von Polen an Ukrainern gegeben.