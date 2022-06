One Solution- Revolution! Riefen die 50 zum Schloss vorgelassenen Menschen in Sichtweite zum Tagungshotel. Die Polizei zwang die Menschen, die aus Argentinien, Uganda, Namibia oder Südsahara angereist waren, sich in den Straßengraben zu stellen!

Die Wiese dahinter sei ein Biotop. Kurz darauf stand eine halbe Hundertschaft Polizei auf der Wiese. Die reichlich anwesende Weltpresse war empört. Richtig so! Die G7 geben vor, die Presse und Versammlungsfreiheit in Russland und China zu verteidigen und dann sowas von Hohn auf Pressefreiheit. Ein Skandal.

Umso stärker die Einheit und Entschlossenheit - mit Ausnahme der Vertreterin der RLS in Bayern, die meinte, gegen die MLPD-Fahne giften zu müssen. Bestimmend waren die kämpferischen Anklagen der Aktivisten aus Afrika und Lateinamerika - die G7 in ihrem Schloss saßen auf der Anklagebank! Deshalb musste die Polizei die kleine Kundgebung auflösen, bevor die letzte Rednerin gesprochen hat. Sie werden es bereuen, weil dieser Skandal ihre Fassade weiter zerstört.