Open-Air-Buchvorstellung "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus"

Der Krieg in der Ukraine, die Politik der Bundesregierung hin zur "Zeitenwende", Abtreibungsverbot und Schusswaffenerlaubnis in den USA, eine drückende Inflation weltweit, dazu noch die wieder aufflammende Corona-Pandemie in Deutschland, nur noch Krisen und kein Ende in Sicht. Die Unzufriedenheit unter den Massen wächst, die Unfähigkeit der Herrschenden, die Probleme zu bewältigen, tritt immer deutlicher zu Tage. Die Krise des imperialistischen Weltsystems beschleunigt sich spürbar. Immer mehr Menschen, in den Familien fragen die Kinder, die Arbeiter, Angestellte und einfachen Leute, die Jugend, sie alle suchen nach Antworten, nach Wegen, wie das Leben weiter gehen soll. Da kommt diese Veranstaltung gerade richtig:

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Halle und ihr Jugendverband REBELL Halle laden ein zur Buchvorstellung mit Diskussion zum Thema:

"Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus!"- Aktiver Widerstand gegen einen lll. Weltkrieg herausgefordert!

Referent: Jörg Weidemann, Landesvorsitzender der MLPD Elbe-Saale.

Open Air Veranstaltung am Dienstag den 5. Juli 2022, Beginn 17.00 Uhr in Halle, Heide Nord gegenüber Heidekrautweg 4-7.