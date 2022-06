Strafparagraph 219a endlich abgeschafft

Seit dem 15. Juni streiken in Uganda mehr als 100.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrergewerkschaft Unatu hatte die Lehrer zum Streik aufgerufen, nachdem die Regierung von Präsident Museveni angekündigt hatte, nur die Gehälter der Lehrer in "wissenschaftlichen Fächern" (Mathe/Informatik/Naturwissenschaften) um 300 Prozent zu erhöhen. Die Lehrerinnen und Lehrer in den geisteswissenschaftlichen Fächern sollten leer ausgehen. Nach 10 Tagen Streik folgte die Drohung der Regierung, alle Streikenden zu entlassen. Das musste allerdings schnell zurückgenommen werden. Derzeit verdienen die Lehrer zwischen 150 und 200 Euro im Monat. Am 1.7. gibt es neue Verhandlungen mit der Gewerkschaft.