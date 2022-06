Vorfreude aufs Kindercamp wächst

Jetzt zum Kindercamp mobilisieren

Paula, 13 Jahre, schreibt: „Wir haben festgestellt, dass bisher aus Bochum noch kein Kind zum Kindercamp angemeldet ist. Das muss unbedingt geändert werden! Das Wichtigste ist, dass die Rotfüchse und die Kinder vom Sommercamp überzeugt sind. Wir werden jetzt mit dem Sommercamp-Flyer zu den Eltern und Kindern gehen und die Anmeldungen ausfüllen.

Die Kinder lernen zusammenzuhalten und selbstständig zu werden. Deshalb ist das Motto: 'Rotfüchse lernen die Natur kennen und schützen'. Wir machen hier viel Sport und ernähren uns gesund. Dadurch bleibt man fit, kann neue Freunde finden und hat viel Spaß. Mit dem gemeinsamen Ziel: Gegen Krieg und Umweltzerstörung. Wir stellen uns darauf ein, Anträge bei der Stadt zu stellen und Finanzaktivitäten zu machen, wenn Kinder oder Jugendliche sich das nicht leisten können.“

Gemeinsames Probezelten zum Kindercamp – Vorfreude wächst!

Auf der Rückfahrt vom Pfingstjugendtreffen entwickelten wir Stuttgarter mit den Heilbronnern die Idee, dass die Rotfüchse noch ein gemeinsames Probecampen vor dem Sommercamp machen. Wir haben im Mai ein erfolgreiches Campen am Ort durchgeführt. Das war wichtig für den Mut und um sich Zelten ohne Eltern überhaupt vorstellen zu können. Dabei gewannen wir einen neuen Rotfuchs.

Jetzt soll es darum gehen, dass die Rotfüchse vor dem Camp schon wissen, auf wen sie sich in Truckenthal freuen können, welche neuen Freunde sie gewinnen. Es ist für Kinder eine Herausforderung, ein bis zwei Wochen von den Eltern getrennt zu sein. Für Kinder ist dann sehr wichtig, dass sie wissen, welche Kinder oder auch Betreuer ihre Bezugspersonen sein werden. Dem soll das Probecampen dienen. Also sollen möglichst viele Rotfüchse und am Camp interessierte Kinder mitkommen. Für die Übernachtung haben wir einen sehr gut geeigneten Garten, der uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Alle brauchen Zelt, Schlafsack, Isomatte und Waschzeug.