Werdet Kindergruppenleiter auf dem Sommercamp!

Heute waren wir bei der Sommercamp-Ausbildung für Kindergruppenleiter.

Manche von uns hatten die Vorstellung, man müsste die Kinder Hauptsache „bespaßen“ und alles für sie organisieren. Das ist aber Ausdruck der kleinbürgerlich-sozialpädagogischen Denkweise.

In der Ausbildung haben wir gelernt, dass wir den Kindern durchaus mehr zutrauen können, zum Beispiel, ein Spiel vorbereiten, die Regeln erklären und beim Spiel Eigenschaften wie Zusammenhalt und Freundschaft im Wettkampf zu verankern.

Auf dem Sommercamp haben die Sportfüchse eine besondere Verantwortung: Es geht nicht nur ums Auspowern und Toben. Denn bei Spiel und Sport prägt man fürs Leben. Der proletarische Pädagoge Makarenko sagte: „Das Spiel hat eine große Bedeutung im Leben des Kindes, es hat die gleiche Bedeutung wie für den Erwachsenen die Tätigkeit, die Arbeit, der Dienst. Wie das Kind beim Spiel ist, so wird es, wenn es größer ist, in vieler Hinsicht auch bei der Arbeit sein. Daher wird der künftige schaffende Mensch vor allem im Spiel erzogen.“

Proletarische Werte bei Sport und Spiel prägen ist nicht bloß eine Floskel, die sich gut anhören soll. Es vermittelt, dass wir Zusammenhalt und gemeinsames Lernen verwirklichen wollen. Es kommt nicht darauf an, dass einer besser ist als der andere, sondern darauf, sich anzustrengen, sich zu verbessern und neue Herausforderungen zu bestehen. Denn die Rotfüchse sind aktiv für Völkerfreundschaft, internationale Solidarität und gegen die akute Weltkriegsgefahr. Kommt als Kindergruppenleiter mit aufs Sommercamp! Entdeckt zusammen mit den Kindern, was in euch steckt!