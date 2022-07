1.000 SAS-Piloten im Streik

„Die Aufgabe eines Premierministers in schwierigen Umständen, wenn er ein starkes Mandat hat, ist weiterzumachen. Und das ist, was ich tun werde”, sagte der britische Premierminister Johnson im Parlament in London auf die Frage eines Parteikollegen, ob er je erwäge zurückzutreten. Mehrere Parteifreunde riefen Johnson bei der nson hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion knapp überstanden. Johnson gehen die Minister aus. Täglich gibt es Rücktritte. Medien zählten bis zum Nachmittag mehr als 30 Amtsträger, die ihre Posten aus Protest gegen Johnson niederlegten. Ausgelöst wurde die jüngste Regierungskrise in Westminster wegen sexitistischer Übergriffe durch Johnsons Parteikollegen Chris Pincher. Johnson hatte davon gewusst und es abgestritten.