Am Montag Protestkundgebung in Untertürkheim

Am 29. Juni 2022 erfuhren die Daimler-Kolleginnen und -Kollegen von EvoBus in Mannheim, dass der Rohbau nach Tsche­chien verlagert werden soll. 1000 Arbeitsplätze in Mannheim und 500 in Ulm sollen weg. Darauf stand die Produktion für den Rest des Tages. Streik ist die richtige Antwort auf diesen Angriff. Im Daimlerkon­zern entwickelt sich die Solidarität. Auch im Werk Un­tertürkheim ist die Vernichtung von 4000 Arbeitsplät­zen im Zuge der Elektrifizierung der PKW angekünd­igt.

Deswegen: Ein Konzern – eine Belegschaft – ein Kampf! Jetzt gilt: