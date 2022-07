IG-Metall-„Sozialpartnermodell“

Der Schmu mit der betrieblichen Altersvorsorge an der Börse

Kürzlich informierte die IG Metall Baden-Württemberg in den „metall-nachrichten“ darüber, dass die Große Tarifkommission neben der Forderung nach 8 Prozent mehr Lohn den Antrag an den IG-Metall-Vorstand gestellt hat, auch „beim Thema einer tariflich geregelten betrieblichen Altersversorgung in ernsthafte Verhandlungen mit Südwestmetall einzutreten.“

Von ako