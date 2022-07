Den folgenden Brief haben Esslinger Rotfüchse verfasst: Liebe Bergarbeiter in Russland und in der Ukraine! Wir Rotfüchse aus Esslingen in Deutschland wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wir wollen keinen Dritten Weltkrieg. Wir wollen mit euch und allen Menschen zusammen in Frieden und Freundschaft leben. Dazu haben wir dieses Transparent gemalt.

Viele Grüße

Eure Rotfüchse