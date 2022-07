Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Ein Koalitionsvertrag, der Übles erwarten lässt!

Nordrhein-Westfalen hat eine neue Landesregierung und erstmals in der Geschichte des Landes eine schwarz/grüne. Vor allem bürgerliche Beobachter waren erstaunt, wie schnell und geräuschlos sich CDU und Grüne über einen Koalitionsvertrag einigten. „Ich will unser Land weiter nach vorne bringen“, versprach CDU Ministerpräsident Hendrik Wüst am 28. Juni bei seiner Vereidigung für die nächsten fünf Jahre.

Von fb