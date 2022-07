Gemeinsam gegen rechten Terror am 9. Juli in Oberhausen

Am Dienstag, den 5. Juli, erschütterte gegen 3.20 Uhr eine heftige Explosion die Innenstadt von Oberhausen. Es handelte sich, wie jetzt polizeilich ermittelt wurde, um einen gezielten Anschlag auf das Linke Zentrum in Oberhausen. Durch die heftige Explosion wurden die Fensterscheiben des Linken Zentrum und auch von anderen umliegenden Geschäften zerstört. Das Linke Zentrum befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus. Der Täter nahmen billigend die Gefährdung vieler Menschen in Kauf. ...

Dieser Anschlag ist kein Einzelfall. Seit Jahren nehmen gewalttätige Angriffe von Rechten zu. Mord, Totschlag, Überfälle, Sachbeschädigungen - fast täglich hören wir davon. Jahrelang wurde die zunehmende Gefahr, die von rechts ausgeht, von der Politik und den Staatsorganen bagatellisiert. Angeblich waren es oft nur Einzeltäter. Selbst der Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke führte zu keiner wesentlichen Änderung.

Es reicht! Wir müssen eine starke Demonstration gegen den rechten Terror auf die Beine stellen.

Kommt am Samstag, 9. Juli, um 12 Uhr, nach Oberhausen zum Friedensplatz. Mobilisiert eure Freunde und kommt zu dieser Demonstration. Der Friedensplatz ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (keine 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof Oberhausen entfernt) sehr gut erreichbar.

Die MLPD ruft mit zu dieser Demonstration auf und hat der Linkspartei umgehend ihre Solidarität erklärt.