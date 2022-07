Hersteller für Gepard-Munition gefunden

Nach wochenlanger verzweifelter Suche haben Kanzleramt und Bundesverteidigungsministerium in Norwegen einen Hersteller gefunden, der Munition für den deutschen Flugabwehrpanzer „Gepard“ herstellen kann. An der fehlenden Munition scheiterte bislang die Lieferung von 30 Gepard-Panzern an die Ukraine. Bereits in der kommenden Woche soll die Munition auf einem Bundeswehr-Schießplatz in Schleswig-Holstein getestet werden. Die ersten Panzer sollen noch im Juli an die Ukraine geliefert werden. Der Hersteller der „Gepard“-Panzer trainiert bereits seit Wochen ukrainische Soldaten in Deutschland.