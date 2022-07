Kolleginnen und Kollegen von EVO-Busu in Holysov solidarisch mit deutschen Kollegen

Wir verteilten über 40 Flugblätter mit Auszügen aus der Kollegenzeitung "Die Stoßstange" zur information über den selbständigen Streik bei EVO-Bus Mannheim sowie mit der E-Mail Adresse der internationalen Automobilarbeiterkonferenz. Trotz großen Sprachschwierigkeiten waren ein großer Teil der Kollegen sehr aufgeschlossen, verschiedene Kollegen verstanden auch ein paar Wörter Deutsch oder Englisch.

Über die geplante Arbeitsplatzvernichtung in Deutschland wussten die meisten, mit denen wir kurze Wortwechsel führen konnten, Bescheid. Eine Kollegin gab uns ihre E-Mail Adresse. Vom selbständigen Streik war ihnen aber nichts bekannt.

Sehr bemerkenswert, trotz Überwachung mit Video vor dem Tor/Parkplatz und den schwierigen Arbeitsbedingungen in Tschechien und einer Polarisierung unter den Kollegen unterschrieben 15 Kolleginnen und Kollegen eine von uns auf Tschechisch/Deutsch vorbereitete Solidaritätsadresse an die Kollegen in Deutschland. Darin heißt es zum geplanten Arbeitsplatzabbau in Mannheim und Ulm: "Jeder Arbeitsplatz fehlt der Jugend! Nicht gegeneinander ausspielen lassen! Ein Konzern, eine Belegschaft, ein Kampf. Gemeinsam sind wir stark!"

Trotz Sprachschwierigkeiten ein voller Erfolg!