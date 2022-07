Macht mit beim Subbotnik im Jugendzentrum CHE!

Aber wer nicht in Urlaub fährt, für den wird die Zeit schnell ganz schön lang. In vielen Familien ist das Geld für Urlaub gerade knapp – sicher geht’s euch da auch so. Aber das ist noch längst kein Grund für Langeweile!

Am Samstag, dem 16. Juli 2022, laden wir euch um 14 Uhr ins Jugendzentrum CHE ein. Wir wollen einen Subbotnikeinsatz machen. Das CHE ist ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Regelmäßig wird hier gemeinsam gearbeitet, um es zu renovieren und sauber zu halten. Hier könnt ihr lernen, wie man Wände streicht, Lichtschalter montiert und vieles mehr. Das findet unter fachmännischer Anleitung statt.

Abends wollen wir ab 20 Uhr gemeinsam feiern! Es gibt gute Musik, etwas Leckeres zu essen und man lernt neue Leute kennen. Tagsüber kann man Getränke und Snacks im CHE kaufen.

Also, worauf wartet ihr noch? Kommt vorbei! Die Adresse lautet: An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen. Mit der U11 erreicht ihr uns an der Haltestelle „Schloss Horst“.

Wir freuen uns auf euch!