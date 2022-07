MLPD-Flugblätter: Der QR-Code bringts

Das hat eine Wirkung, wie wir aus Gesprächen mit Nachbarn mitbekommen.

Aufgefallen ist uns besonders, dass jüngere Menschen mehrfach die QR-Codes mit dem Smartphone fotografiert haben. Das Aufhängen der Flugblätter ist sinnvoll, um Rote Fahne News und unsere Website zu verankern.

ZK-Erklärungen wie die Nr. 5 sind ideal, da sie wirklich kurz und merkfähig sind - leider fehlte da der QR-Code. Je nachdem kann man sie in Originalgröße aufhängen oder auch hoch kopieren. Sicher finden sich in anderen Städten auch Freunde und Unterstützer, die das in die Hand nehmen würden.