Nationaler Protesttag für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch

Am 2. Juli waren in Paris die zur Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen delegierten Frauen zusammen mit anderen Frauen auf der Demo für das Recht auf Abtreibung. Laut, kämpferisch, jung - so kann man die Demo charakterisieren. Es gab in ganz Frankreich einen nationalen Protesttag - mindestens 25 Demos fanden in den verschiedenen Städten statt. Die Frauen schreiben: "Wir haben die Weltfrauenkonferenz bekannt gemacht und sie stieß auf Interesse. Außerdem haben wir mit Postkartenverkauf Geld für die Konferenz gesammelt."