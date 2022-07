Open-Air-Veranstaltung im Wohngebiet Heide-Nord

Mindestens 16 Leute lauschten Jörg Weidemanns spannenden Ausführungen, während der Diskussion kamen weitere dazu.

Gekommen waren vor allem Nachbarn und Freundinnen und Freunde von MLPD, vom Jugendverband REBELL, von der DKP und der Partei Die Linke. Während weltanschauliche Differenzen freundschaftlich und offen auch kontrovers diskutiert wurden, ist zugleich der Wille zur weiteren Zusammenarbeit, vor allem zwischen DKP und MLPD in Halle, wie im Friedenskampf oder am 1. Mai bekräftigt worden. Jüngere und Ältere fragten, was die MLPD und der REBELL an Bildungsarbeit zu bieten hätten und was wir konkret gegen Inflation und vor allem gegen die Weltkriegsgefahr zu tun vorschlagen. Hier kamen dann die neue Friedensbewegung und die Widerstandsgruppen von MLPD und REBELL ins Spiel. Der Kreis der Interessierten an Kursen zur Erlernung der bewussten Anwendung der dialektischen Methode ist unter jüngeren und älteren Nachbarn gewachsen und wir werden demnächst vor Ort entsprechende Bildungsmöglichkeiten anbieten.

Jetzt gilt es, die Studiengruppen zur neuen Broschüre von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ und zu unseren Büchern aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG zu vergrößern und ihre Arbeit zu intensivieren. Auf dieser Grundlage wird auch der aktive Widerstand weiter wachsen.

55 Euro wurden aus den Erlösen von Kaffee, Kuchen und Obst sowie einer Spendensammlung für die bewusstseinsbildende Arbeit aufgebracht. Bücher wurden verkauft. Eine neue Sommercamp-Anmeldung kam dazu. Neue Kontakte wurden gewonnen, Freundschaften gefestigt. Drei schöne Stunden, die sich lohnten.