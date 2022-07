Russlands Außenminister verlässt den Gipfel

Am Samstag, den 2. Juli gingen in Australien in zahlreichen Städten Zehntausende auf die Straßen und protestierten gegen das Urteil des Obersten US-Gerichtshof, welches das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in allen US-Bundesstaaten abschaffte. Tausende demonstrierten in Sydney in strömendem Regen. Auch in Adelaide, Brisbane, Canberra, Perth wurde unter der Losung "Abtreibung ist Gesundheitsfürsorge" demonstriert. Die größte Demonstration fand in Melbourne statt, wo 15.000 Menschen teilnahmen. Aufgerufen hatten verschiedene Organisationen, die vor allem auch die sozialen und internationale Bedeutung des Kampfes für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch betonten.