Solidarität mit dem ver.di-Streik der Kolleginnen und Kollegen der HAVAG

MLPD Halle: Volle Solidarität mit dem Warnstreik der HAVAG-Beschäftigten!

Im Namen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands Halle und ihrem Jugendverband REBELL erkläre ich die volle Solidarität mit dem Warnstreik um die vollauf berechtigten Forderungen von ver.di. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsbetriebe brauchen, wie alle Arbeiter und Angestellten, eine wirksame Entgelterhöhung. Die galoppierende Inflation entwertet Löhne und Gehälter in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Milliarden Euro werden für einen imperialistischen Krieg zur Verfügung gestellt.

Wir fordern:





Waffen runter! Löhne rauf! Renten rauf! Sozialleistungen rauf!

Das 9 Euro-Ticket für Bus und Bahn muss bleiben!

Der ÖPNV muss schnellstens auf der Grundlage erneuerbarer Energien ausgebaut und die Kolleginnen und Kollegen müssen mit einer 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich entlastet werden!

Die Kosten sollen die Kapitalisten tragen. Finanziert werden kann das durch eine Nahverkehrssteuer für Unternehmer entsprechend ihrem Umsatz. Das schafft auch viele neue Arbeitsplätze und ist Politik im Interesse von Mensch und Natur!

In ihrem Artikel zum Streik zitiert die Internetplattform "Du bist Halle" auch die Solidaritätserklärung der MLPD Halle

Logistik-Arbeiter aus Schkeuditz grüßen die Streikenden

Wir, einige Arbeiter beim DHL Hub Leipzig aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Kroatien, Spanien ... grüßen die Kollegen der Verkehrsbetriebe in Sachsen-Anhalt. Eure Forderung nach spürbarer Entlastung und einem (Teil-) Inflationsausgleich von 1,50 Euro/Stunde und 150 Euro Lohnsteigerung für die Azubis ist in diesen Zeiten vollauf berechtigt und ein Vorbild für uns! Auch bei uns ist die Diskussion darum, dass wir nicht für Krieg und Krisen zahlen wollen, voll im Gange. Nicht auf unserem Rücken! Wie in Italien und immer mehr Ländern fordern wir: "Waffen runter, Löhne rauf!" Wir Arbeitet haben was Besseres verdient und werden die Verschlechterung unserer Lebensbedingungen nicht hinnehmen. In den Häfen, in den Verkehrsbetrieben, am Flughafen ... - Transportarbeiter halten zusammen - in dem Sinne viel Erfolg bei der Tarifauseinandersetzung und darüber hinaus!