Solidarität mit den EvoBus-Kolleginnen und -Kollegen in Mannheim

Innerhalb von zwei Stunden waren knapp 30 Unterschriften gesammelt. Rote Fahne News dokumentiert die Erklärung.

An die Kolleginnen und Kollegen von EvoBus und Daimler Mannheim und EvoBus Neu-Ulm, an die IG-Metall-Vertrauensleute und den Betriebsrat

Mit großen Augen erfuhren wir von den Zielen, den EvoBus-Rohbau nach Tschechien zu verlegen und damit 1600 Arbeitsplätze in Mannheim und Neu-Ulm zu vernichten. Auch wenn es über Jahre geht: Es ist die bekannte Salamitaktik, uns an jedem Standort was abzupressen. Zuerst in EvoBus umwandeln und jetzt verlagern.

Gegen diese Taktik, uns in die einzelne Standortecke zu drängen, hilft nur, wenn wir unseren Platz vergrößern und einnehmen, d.h. eine konzernweite Antwort.

Nur über Standortgrenzen, sogar über Länder- und Konzerngrenzen hinweg, werden wir stärker sein als dieses gierige Vorhaben des Vorstands. 100 Mio. Euro mehr aus uns herauspressen, aber 700 Mio. Euro Kurzarbeitergeld aus unseren Steuern kassieren - das ist schamlos und sich bedienen.

Nicht mit uns!

Wir schreiben nicht zufällig aus dem Rohbau des Sprinterwerks in Düsseldorf. Just in der Situation erfahren wir, dass es auch bei uns "Planspiele gibt, den Vorbau fremd einzukaufen." Das bedeutet Fremdvergabe und Spaltung. Die Salamitaktik lässt grüßen!

Ziehen wir Lehren gegen alle Outsourcing- und Verlagerungspläne! Konzernweiter Kampf um jeden Ausbildungs- und Arbeitsplatz!