Umfrage: 75 Prozent gegen Diätenerhöhung

Am Samstag versammelten sich in Tel Aviv mehrere tausend Menschen und protestierten gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in Israel. Im Mittelpunkt des Protests stehen wieder die rapide steigenden Mieten. Vor allem junge Menschen sind betroffen Erste Zeltproteste haben in den vergangenen Wochen wieder begonnen, die 2011 zu einer sozialen Massenbewegung von Hunderttausenden gegen die Wohnungspolitik wurden. Derzeit ist die Bewegung dabei, ihre Forderungen an die Regierung zu formulieren, auch um eine Alternative zur Auswanderung zu bieten.