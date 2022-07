Warum zum Kindercamp mitkommen?!

Einige Städte organisieren jetzt im Endspurt gemeinsames Probezelten, Elternnachmittag mit Grillen, beantragten Zuschüsse bei der Stadt, die auch genehmigt wurden, und erkämpfen sich Finanzaktivitäten wie „Rent a ROTFUCHS“!

Warum jetzt anmelden?!

Natur und Abenteuer erleben! Wir erkunden den Wald, machen Waldspaziergänge und helfen dem Förster beim Aufforsten des Thüringer Walds. Selber Anpacken macht den Kindern besonderen Spaß, weil man sieht, was man geschafft hat und dass man über sich hinausgewachsen ist. Im Bach und im Naturschwimmbad gehen wir gemeinsam schwimmen!

Wir bauen gemeinsam!

Wir werden einen Spielplatz im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal bauen und leisten so einen Beitrag zur Verschönerung und für das eigene Vergnügen!

Sport und Spiel!

Gemeinsam mit dem REBELL machen wir ein großes Sportfest; wir machen täglichen Früh- und Mittagssport und lernen „Freundschaft im Wettkampf!“

Gemeinsam sind wir stark!

Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn – egal ob Mädchen oder Junge und aus welchem Land. Jeder bekommt eine Aufgabe: Vom Leiter bis zum Sportfuchs, Sanifuchs, Reporter und vieles mehr! Wir lernen die Welt zu verstehen und wie man sie verändert – sind gemeinsam aktiv gegen Krieg und Umweltzerstörung.

Singen und Kinderparty!

Die ROTFÜCHSE sind die Kinderorganisation der MLPD im Jugendverband REBELL! Zu diesem Anlass werden wir „Kinder für Frieden und Freiheit“ sowie den Zirkus Rebellini einüben - mit Feuerreifen und vielem mehr.

Kommt zum Kindercamp! Wir freuen uns auf euch!

Meldet euch an, indem ihr den Flyer ausfüllt und an die Geschäftsstelle des REBELL, Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen oder per Scan an geschaeftsstelle@rebell.info schickt. Eine Woche kostet: 160 Euro, zwei Wochen kosten 320 Euro und drei Wochen 440 Euro. Bei Anmeldung von zwei Kindern einer Familie (unter 14 Jahren) gibt es 10 Prozent Gesamtrabatt, bei drei Kindern sind es 20 Prozent. Hinzu kommen die Kosten für die Anreise, die wir vor Ort und häufig mit dem 9-Euro-Ticket gemeinsam organisieren.