AfD

Wie sich Sebastian Münzenmaier um frierende Menschen in Deutschland sorgt …

Bei der Fragestunde des Bundestags an Kanzler Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Mittwoch, 6. Juli, versuchte sich die AfD erneut als Vertreterin der sozialen Forderungen der Massen in Deutschland. Ihr Abgeordneter Sebastian Münzenmaier ging Scholz an, wie dieser es verantworten könne, dass Menschen in Deutschland wegen ausstehender Gaslieferungen frieren (www.tageschau24.de).

Von ffz