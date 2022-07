Wir fordern die sofortige Freilassung und Asylrecht für den Revolutionär Ecevit Piroglu!

Sein Weg führte ihn an die vorderste Front in den Kämpfen für politische Freiheit. Er wirkte im Menschenrechtsverein IHD, in der Sozialistischen Demokratischen Partei SDP und im Gezi-Aufstand mit, weswegen er immer wieder im Fokus staatlicher Repression stand. Nachdem er politisch verfolgt durch den faschistischen türkischen Staat das Land verlassen musste, kämpfte er in Rojava gegen die faschistischen IS-Banden.

Vor einem Jahr wurde er nun in Serbien verhaftet und ihm wird das Recht aus Asyl verweigert. Seine Abschiebung in die Türkei droht. Der entscheidende Gerichtsprozess am 17. Juni wurde verschoben. Ecevit Piroglu befindet sich seit dem 2. Juni im Hungerstreik. Er wurde unter fadenscheinigen Gründen in Isolationshaft genommen und in ein anderes Gefängnis verlegt, wo er permanent von der Polizei überwacht wird und grundlegenden Rechten beraubt ist.

Die Initiative für die Freilassung von Ecevit Piroglu ruft internationalistische Kräfte dazu auf, mehr denn je für die Freilassung von Ecevit Piroglu aktiv zu werden. Als ICOR unterstützen wir diesen Aufruf und fordern die sofortige Freilassung von Ecevit Piroglu! Während sich der türkische Kolonialstaat auf einen neuen großflächigen Invasionskrieg gegen Nord- und Ostsyrien vorbereitet und innerhalb der NATO seine Position ausspielt, geht er mit aller Kraft weltweit gegen revolutionäre Kräfte vor, die gegen den türkischen Faschismus kämpfen. Das müssen wir verhindern! Es ist für revolutionäre und demokratische Kräfte weltweit Zeit zu handeln, um den türkischen Staat aufzuhalten. Seine schmutzigen Deals müssen entlarvt werden und der serbische Staat darf nicht zum Handlanger des türkischen Faschismus werden! Die Forderungen der Initiative für die Freilassung von Ecevit Piroglu müssen sofort erfüllt werden!



Hoch die internationale Solidarität!