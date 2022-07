Die Revolutionärin Özgül Emre wurde in Heidelberg auf offener Straße verhaftet. Ihsan Cibelik, das Mitglied der revolutionären Musikband Grup Yorum, wurde vor seiner Bochumer Wohnung und Serkan Küpeli um 5 Uhr morgens aus seiner Wohnung in Hamburg heraus verhaftet. ...

Die Ermittlungsbehörden und das BKA stützten die Razzien, Inhaftierungen und Festnahmen auf den Artikel 129b. Artikel 129b des deutschen Gesetzes ist speziell darauf ausgelegt, vor allem türkische Revolutionäre zu unterdrücken und sie als „Terroristen“ zu bezeichnen.

Was sind die „Straftaten“, die den drei inhaftierten Antifaschisten zur Last gelegt werden?

Die Teilnahme und Organisation von Aktionen gegen Rassismus und den AKP-Faschismus in der Türkei.

Die Teilnahme und Organisation eines Grup-Yorum-Konzerts unter dem Motto: „Ein Herz und eine Stimme gegen Rassismus“, sowie an jeglichen anderen Veranstaltungen von Grup Yorum (z. B. Verlobungen).

Die Unterstützung des demokratischen Kampfes gegen den Faschismus und Imperialismus.

Teilnahme an Beerdigungen von Revolutionären und Antifaschisten.

Dies sind für die BRD also Terroraktivitäten.

Ihsan ist ein revolutionärer Musiker, und einer der ältesten Mitglieder von Grup Yorum, einer revolutionären Band aus der Türkei. Özgül ist eine antifaschistische Revolutionärin und arbeitete in den 1990-Jahren, auf dem Höhepunkt des revolutionären Kampfes in der Türkei, für das Magazin Kurtulus. Als Exil-Revolutionärin in Deutschland arbeitete sie in unterschiedlichsten Komitees; von Anti-Drogen- bis hin zu Anti-Rassismus-Komitees. Serkan hat jahrelang seine Energie in den antifaschistischen, antiimperialistischen Kampf seines Volks gesteckt. …

Kommt zur Veranstaltung „Stoppt die Kriminalisierung von Antifaschisten in Deutschland! Wir fordern die sofortige Freilassung von Özgül Emre, Serkan Küpeli und Ihsan Cibelik! Weg mit den Paragraphen 129, 129a und 129b StGB!“ am 9. Juli, um 17 Uhr, in der Alten Feuerwache, Melchiorstraße 2, 50670 Köln!

Zum Erfolg von Özgül Emre bezüglich der Erfüllung ihrer Forderung nach dem Tragen privater Kleidung in der JVA gibt es hier mehr