300 Jahre "Wohltemperiertes Klavier" von Johann Sebastian Bach

Der Ausdruck "Das Alte Testament des Klavierspielers" geht auf den Pianisten und Komponisten Hans von Bülow zurück. Das Werk war epochemachend; an ihm haben sich alle nachfolgenden Komponisten abgearbeitet haben. Die Klaviersonaten Beethovens wurden dann das "Neue Testament".

Es ist auch das Werk Bachs mit der am weitesten reichenden Wirkung, bis hinein in die Jazz- und Pop-Musik des 20. Jahrhunderts. Ausgangspunkt war die klaviertechnische Neuerung Andreas Werckmeisters, ein Klavier durch sinnvollen Ausgleich der Halbtöne so zu stimmen, dass alle Tonarten spielbar wurden. Bach nahm dies zum Anlass, für jeden der 12 Töne der Notenskala ein Präludium und eine Fuge (1) jeweils in Dur und Moll zu komponieren. Das Projekt hat im Barock nicht seinesgleichen – kein anderer Komponist traute sich damals, in allen Tonarten zu komponieren.

Und wie Bach das tat! Das Werk ist eine Fundgrube der reichsten Erfindungen in Melodik, Harmonik und Rhythmik; von übermütiger Spiellust bis zur strengsten Konstruktion. Beethoven dazu: "Nicht Bach, Meer sollte er heißen wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien." (2) Allein das bekannteste Stück, das C-Dur-Präludium, hat Dutzende Bearbeitungen erfahren. Sicher kennen viele Leser das "Ave Maria" von Charles Gounod, das von Gounod über das Präludium gesetzt wurde. Jacques Loussier hat an im nachgewiesen, dass und wie man Bach als Jazz spielen kann.

Das ideale Werk, um Bachs Musik kennen zu lernen. Lust bekommen? Dann einfach reinhören und in die Ausstellung gehen.

Sonderausstellung:

Das Alte Testament der Klavierspieler – 300 Jahre Bachs Wohltemperiertes Klavier

01.07. – 06.11.2022

