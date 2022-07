Daimler EvoBus Mannheim

200 bis 300 Kollegen demonstrierten zur Betriebsversammlung

Mit Rufen wie - „Wir sind laut – weil man uns die Zukunft klaut“, „Auf die Straße, schließt euch an, morgen seid ihr selber dran“ oder „Evo sind wir alle“ und mit dem bekannten Partisanenlied „Bella Ciao“ demonstrierten 200-300 Kollegen zur Betriebsversammlung von Daimler Truck in Mannheim am 14. Juli.

Von wb