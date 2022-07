Alle Infos für die Anreise zum Sommercamp 2022

Hiermit erhaltet ihr Infos für die gemeinsame Anreise aus NRW und Baden-Württemberg.

Für alle, die aus Nordrhein-Westfalen zum Sommercamp anreisen wollen

Wir organisieren eine gemeinsame An- und Abreise aus NRW zur ersten und zweiten Camp-Woche mit dem Zug. Wir nutzen das 9-Euro-Ticket, um die Reisekosten zu reduzieren.

Zur ersten Woche treffen wir uns am Samstag, 23. Juli, um 4.30 Uhr, am Essener Hauptbahnhof. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am „Ausgang Freiheit“, vor dem DB-Reisezentrum, an den Taxi-Parkplätzen. Unser Zug fährt um 5.07 Uhr und wir kommen um ca. 15 Uhr auf dem Sommercamp an.

Zur zweiten Woche treffen wir uns am Samstag, 30. Juli, um 4.30 Uhr, am Essener Hauptbahnhof. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am „Ausgang Freiheit“, vor dem DB-Reisezentrum, an den Taxi-Parkplätzen. Unser Zug fährt um 5.07 Uhr und wir kommen um ca. 15 Uhr auf dem Sommercamp an.

Für das schwere Gepäck organisieren wir einen Transport. Bringt eure 9-Euro-Tickets und Verpflegung für die Fahrt mit.

Für alle, die aus Baden-Württemberg zum Sommercamp anreisen wollen

Wir wollen eine gemeinsame An- und Abreise aus Baden-Württemberg zur zweiten und dritten Camp-Woche organisieren.

Wir treffen uns jeweils am Samstag (30. Juli bzw. 6. August) pünktlich um 8.30 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt - beim Hinterausgang. Alle bringen ihr Gepäck, ihre Verpflegung und am besten schon 9-Euro-Tickets mit. Dort stehen Autos bereit, allerdings nur für das schwere Gepäck.