Bundeskartellamt: Gestiegene Gewinnmargen der Mineralölkonzerne

Dieses Foto entstand bei einer Aktion von ver.di, die am 12. Juli am Uni-Klinikum Leipzig stattfand. Die Kolleginnen und Kollegen der sächsischen Uni-Kliniken blicken mit großem Interesse und Respekt zum hartnäckigen Streik an den sechs Uni-Kliniken in NRW. Auch am Uni-Klinikum Dresden steht in naher Zukunft der Kampf um einen sogenannten Entlastungstarifvertrag an.