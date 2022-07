Der Kampf der TPI-Belegschaft in Izmir/Menemen um Lohnnachschlag geht weiter

Die Werksleitung hat in den Verhandlungen mit der Gewerkschaft einen Lohnnachschlag von 9 Prozent zum Mindestlohn angeboten, aber die Belegschaft will sich damit nicht abspeisen lassen und führt den Kampf weiter. Gleichzeitig sickert durch, dass das Unternehmen über 60 Arbeiter entlassen und Streikbrecher einsetzen will, um den Kampf der Belegschaft abzuwürgen und die gewerkschaftliche Organisiertheit zu zerschlagen. Die Arbeiter kritisieren auch die Gewerkschaftsführung von Petrol-İş, weil sie sich zurückhält.