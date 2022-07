Sommercamp

Die Möglichkeiten zur Mobilisierung nutzen!

Viele Jugendliche und Kinder haben die Ferienzeit noch nicht voll verplant – deshalb sollte jetzt noch die Zeit dafür genutzt werden, sie auf das Sommercamp des REBELL in Thüringen einzuladen. Es findet vom 23. Juli bis 13. August im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal statt. Dort sind noch Plätze frei – besonders in der dritten Woche.

Von nek