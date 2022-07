Ein Jahr Flutkatastrophe mahnt – Umweltkrise grundsätzlich lösen!

In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Teilen Belgiens und den Niederlanden rissen Stark- und Dauerregen alles weg und es starben 225 Menschen. Am stärksten betroffen war das Ahrtal mit 134 Toten, 800 zum Teil schwer Verletzten, Tausenden Obdachlosen, vielen lebenslang Traumatisierten und 9.000 zerstörten oder beschädigten Gebäuden. Die Münchener Rück bezifferte die Schäden auf 46 Milliarden Euro, davon 33 Milliarden in Deutschland. Angesichts des Desasters der bürgerlichen Politik und des katastrophalen Krisenmanagements scheiterte Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von NRW, bei der Bundestagswahl. Anne Spiegel (Grüne), Familienministerin und frühere Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, und Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin von NRW, mussten zurücktreten.

Politik der Vertuschung und katastrophales Krisenmanagement wird fortgesetzt

Nichts als Ausrede, wenn die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), gestern in der ARD behauptet, dass das Ausmaß der Katastrophe niemand hätte erahnen können und es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Damit verbreitet sie die agnostizistische Denkweise und wäscht das Versagen der bürgerlichen Politik rein. Frühzeitige Warnungen wurden doch nicht ernst genommen, wichtige Informationen versandeten zwischen den Behörden. Aus früheren Flutkatastrophen wurden keine Lehren gezogen. So hatte ausgerechnet der Landkreis Ahrweiler mit einer langen Geschichte von Hochwasserereignissen keinen Alarm- und Einsatzplan. Die Landesregierung in Mainz will Reformen im Brand- und Katastrophenschutz erst im Herbst nächstes Jahr angehen. Das Desaster geht weiter!

Unwetterkatastrophen sind kein unabwendbares Schicksal

Sicherlich können einzelne Unwetter nur bedingt exakt vorhergesagt werden. Aber die Unwetterkatastrophen sind doch kein unabwendbares Schicksal. Sie sind Ergebnis der gesetzmäßigen Auflösung der Einheit von Mensch und Natur durch den Kapitalismus und der Verschärfung aller Faktoren der Umweltkrise, wie sie bereits im Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel vor acht Jahren vorausgesagt wurden. Dort wurde sogar die ganz konkrete Prognose getroffen, dass sich in bestimmten Situationen kleine Bäche und sogar Straßen in reißende Flüsse verwandeln können.

Statt offener Selbstkritik, konsequenten Umweltschutzmaßnahmen und mehr ökologischem Hochwasserschutz Krokodilstränen bürgerlicher Politiker in Presse und Fernsehen. In der Praxis krasse Unterordnung des Umweltschutzes unter die Kriegspolitik wie der Rückkehr zu Kohle- und Atomkraft. Wachsamkeit ist gegenüber den neuen Richtlinien der Innenministerin Nancy Faeser angesagt, wo ausgehend von dem Desaster an der Ahr die Bevölkerung in Leitlinien auf eine Gaskrise, eine neue Coronawelle und einen möglichen Krieg eingestellt werden soll.

Wut der Betroffenen und Kritik an den Regierungen wächst

Unter dem Motto „Das Ahrtal steht auf“ demonstrierten am 2. Juli 350 Flutopfer und Helferinnen und Helfer in der Landeshauptstadt in Mainz. Was wurde nicht alles versprochen, wie schnelle und unbürokratische Hilfe, und wenig gehalten. Viele Menschen leben auch ein Jahr nach der Flut in Ausweichquartieren und wissen nicht, wie es weitergeht. Bürokratie-Dschungel, verschleppte Auszahlungen der Investitions- und Strukturbank (ISB) schaffen schlaflose Nächte und Verzweiflung. Nur durch die enorme Solidarität aus Betrieben und der Bevölkerung konnten wichtige Fortschritte erkämpft werden. Allein im Ahrtal unterstützten 100.000 freiwillige Helfer die Bevölkerung bei Aufräum- und Sanierungsarbeiten. Herausragend das Engagement syrischer Flüchtlinge, die monatelang Hilfe leisteten. Sie hatten die Bilder des zerstörten Ahrtals gesehen und an die Kriegszerstörungen in ihrer Heimat gedacht (siehe auch Rote-Fahne-News-Artikel "Umweltgewerkschaft: Deutsche und syrische Helfer Seite an Seite").