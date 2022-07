Die beiden Delegationen verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung:

"Aufgrund der großen Kämpfe der COSCO-Arbeiter für einen Tarifvertrag und der Arbeiter der italienischen Häfen gegen die imperialistische Rüstung und gegen den Gesetzesentwurf der italienischen Regierung haben die Gewerkschaften die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, eine gemeinsame Grundlage für kontinuierliche Diskussionen zu schaffen und gemeinsames Handeln der europäischen Hafenarbeiter. Wichtige Themen sind die Privatisierung von Häfen in Europa, Tarifverträge und Löhne der Arbeiter, die Umsetzung nationaler und internationaler Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter.

ENEDEP und die USB Port Operational Unions of Italy sind der Meinung, dass es zu diesen Themen eine Koordinierung mit gemeinsamen Aktionen und Initiativen zwischen den Häfen von Piräus, Genua, Livorno, Triest und Civitavecchia geben sollte. Koordination, die alle Häfen des Mittelmeers einbezieht, für gemeinsame Probleme und Kämpfe gegen unseren gemeinsamen Feind.

Wir bitten um Teilnahme am Internationalen Aktionstag des Weltgewerkschaftsbundes gegen alle imperialistischen Kriege am 1. September, damit unsere Häfen die Völker und nicht die Stützpunkte der Imperialisten sind! ENEDEP und USB Italia portuali haben sich auf ein neues Treffen in Italien geeinigt und werden neue Initiativen und gemeinsame Aktionen entwickeln, um unseren gemeinsamen Kampf zu stärken.

Es lebe der gemeinsame Kampf der Hafenarbeiter!"