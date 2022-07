Gegen die erneute türkische Invasion auf Rojava!

Das türkische Regime hat offen seine Pläne für einen weiteren Angriffskrieg auf die Autonome Verwaltung Nordostsyriens / Rojava verkündet. Die Türkei hat bereits ihre Truppen sowie islamistische Söldner an den Grenzen zusammengezogen.

Ein Angriff auf die Freiheitsbewegung ist mit nichts zu rechtfertigen. Es ist jetzt mehr denn je an der Zeit, ohne jedes Zögern Seite an Seite mit den Menschen in Kurdistan zu stehen. Überall auf diesen Krieg aufmerksam zu machen.

Der Besatzungskrieg gegen Kurdistan und Syrien wäre ohne internationale Unterstützung europäischer Staaten wie Deutschland oder Österreich nicht möglich. Wir rufen alle progressiven und emanzipatorischen Kräfte dazu auf, ihre Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung zu zeigen und sich gegen den Krieg zu stellen. Wir laden euch ein, am Donnerstag, dem 14. Juli, um 19 Uhr, im kurdischen Verein mit uns zu sprechen und uns zu unterstützen (Schulterblatt 55, 1. Stock, über dem Buchladen).

Tag X - der Tag, an dem die Türkei offiziell Kurdistan angreift. An diesem Tag wollen wir auf die Straßen gehen. Der Treffpunkt ist am Jungfernstieg um 19 Uhr.