Gesprächsrunde zum Ukraine-Krieg

In Südafrika bleiben seit Dienstag 18 Zweigstellen der Steuerbehörde SARS in verschiedenen Provinzen wegen eines Streiks geschlossen. Die Gewerkschaften PSA und Nehawu fordern für die Beschäftigten 7 Prozent mehr Lohn. Der Streik findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Steuererklärung abgegeben und entsprechend bearbeitet werden muss. Das verstärkt seine Wirkung. SARS erklärte, allein in Gauteng blieben fünf Ämter geschlossen. In KwaZulu-Natal sind es drei. Dazu kommen vier in Western Cape. Die anderen sechs verteilen sich über die anderen Provinzen.