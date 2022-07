Heiße Grüße aus Tunis an die Frauen der Welt!

Aus der schönen, heißen Stadt Tunis grüßen euch Halinka Augustin und Suse Bader (Europakoordinatorinnen) sowie Amira Dellech und Marwa Selmi vom tunesischen Vorbereitungskomitee. Wir können eure Vorfreude auf die Weltfrauenkonferenz in Manouba Tunesien steigern!

Unsere Freundinnen von der Frauenorganisation Latifa Taamallah haben seit März aktiv an der Vorbereitung der Konferenz gearbeitet. Und sie sind erfolgreich! Es ist ihnen gelungen, durch persönliche Gespräche, Besuche und Schriftwechsel namhafte Organisationen für die Zusammenarbeit in einem nationalen Vorbereitungskomitee zu gewinnen. Aktuell sind zwei Frauenorganisationen dazugestoßen – wir freuen uns über die Vertreterinnen des World March of Women und die Association des Femmes - Hawa. Latifa Taamallah ist das Kernstück und das Herz dieses großen Komitees. Was haben sie sich vorgenommen?!

„Wir müssen die Mobilisierung verstärken. Das heißt, wir brauchen ein gute Pressearbeit und eine Mobilisierung an der Basis, unter der Masse der Frauen. Dazu dehnen wir die Werbung in die Regionen aus. Mit Vertreterinnen der Journalistengewerkschaft verstärken wir die Pressearbeit professionell. Eine Aktion wird ein Film mit einer Erklärung zum nationalen Frauentag am13.August sein.“

Bedeutend ist, dass die Organisationen des Vorbereitungskomitees Masseneinfluss in ihren Bereichen haben: Die Union Générale de Tunisienne du Travail (UGTT) ist die größte Gewerkschaft in Tunesien. Vielleicht habt ihr gehört, dass sie im Juni zu einem Streik gegen das Kürzungsprogramm der Regierung aufgerufen hat. Die Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) und die tunesische Liga der Menschenrechte / LTDH werden sich im Visaprozess einsetzen. Die Vertreterin der 1 Million Rural Women and Landless People kümmert sich um die Universität und das Studentenwohnheim. Die Gewerkschaft der Journalisten / Syndicat National des Journalistes Tunisiens / snjt wird u. a. die Pressearbeit unterstützen. Die Union Nationale de la Femme Tunisienne – UNFT kann weitere Schlafplätze anbieten. Und natürlich Latifa Taamallah, die das Büro managen, von denen viele Initiativen ausgehen und bei denen alle Fäden zusammenlaufen.

Hier gibt es den gesamten Bericht