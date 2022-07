Henan: 1.000 Kleinsparer protestieren

Seit Wochen kommt es in der chinesischen Provinz zu Protesten von Kleinsparern, weil sie nicht mehr an ihr Geld kommen. Am Sonntag protestierten mehr als 1.000 Menschen in der Provinzhauptstadt Zhengzhou vor der örtlichen Zentralbank und riefen „Wir wollen unser Geld zurück!" Die örtlichen Behörden setzten Schlägertrupps in Zivil ein, um die protestierenden Menschen zu verprügeln und in bereitstehende Busse zu treiben. Vier lokale Banken haben nach Spekulationsskandalen und Veruntreuung die Summe von umgerechnet mehreren hundert Millionen Euro eingefroren. Die Bilder der Aktion verschwanden innerhalb von Minuten aus dem Netz.