Israelische Armee tötet Kind und verweigert Hilfe

Das palästinensische Kind Mohammed Abdullah Salah Suliman wurde von israelischen Soldaten erschossen, die in einem militärischen Wachturm im besetzten Dorf Silwad nordöstlich von Ramallah stationiert waren. Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass die Besatzungsarmee aus einer Entfernung von 50 Metern ungerechtfertigterweise das Feuer auf das Kind eröffnete, als es sich auf der Straße befand. Das Kind wurde etwa zwei Stunde lang blutend zurückgelassen, während die Soldaten ihm Erste Hilfe verweigerten. Palästinensische Krankenwagen wurden daran gehindert, ihn zu erreichen und die Armee eröffnete wahllos und heftig das Feuer auf Umstehende, um zu verhindern, dass sich jemand dem Kind näherte. Am Ende wurde es von einem israelischen Hubschrauber in ein Jerusalemer Krankenhaus gebracht, wo es für tot erklärt wurde.

